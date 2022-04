EXPOSITION TAM TAM COULEURS : VOYAGE AU COEUR DE L’ART AFRICAIN Noé, 5 avril 2022, Noé.

Il n’y a pas d’âge pour être curieux de tout, et quoi de plus merveilleux que de découvrir le monde à travers l’art. L’exposition propose un voyage dans 15 pays africains. Le principe est simple : sur chaque panneau, sous le nom du pays se trouvent une photo aquarelle, des objets et des tissus pour une invitation au voyage.

Exposition sur le thème de l’Afrique prêtée par la médiathèque départementale.

