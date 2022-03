Exposition – Tam-tam couleurs Médiathèque municipale de Noé Noe Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Noé

Exposition – Tam-tam couleurs Médiathèque municipale de Noé, 5 avril 2022, Noe. Exposition – Tam-tam couleurs

du mardi 5 avril au samedi 28 mai à Médiathèque municipale de Noé

La Médiathèque départementale vous propose, à travers cette exposition créée spécialement à sa demande par Caroline Desnoëttes, de découvrir la palette inédite et bigarrée d’une Afrique haute en couleurs. Cette immersion au cœur de l’art africain est le prolongement de l’album « Tam-tam couleurs » édité à la Réunion des Musées Nationaux : Grand-Père Moussa a des souvenirs plein la tête ! Il évoque son merveilleux voyage du Sénégal jusqu’en Afrique du Sud. Cet itinéraire nous amène sur les routes, le long des fleuves, à l’ombre des forêts, sur les marchés… Une sélection d’objets provenant des 14 pays traversés accompagne les panneaux et offre ainsi un regard sur l’art africain : Sénégal, Mali, Burkina-Faso, Ghana, Bénin, Nigéria, Cameroun, Gabon, Congo, Madagascar, Kenya, Ethiopie, Egypte, Algérie. Les photos-aquarelles d’Isabelle Hartmann sont autant d’évocations africaines : silence du désert, bruit des vagues, chaleur d’une ruelle, ciel orageux… Enfin, cette exposition – invitation au voyage se découvre avec cette valise « Surprises d’Afrique » où de multiples sacs en tissus ne demandent qu’à être ouverts pour livrer leurs trésors. Tout public

Entrée libre selon les restrictions sanitaires

Découvrez la palette inédite et bigarrée d’une Afrique haute en couleurs au long d’un itinéraires à travers des objets et des images de 14 pays Médiathèque municipale de Noé 1 bis rue du Château d’Eau Noé Noe Haute-Garonne

