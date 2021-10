Ferrieres-en-gatinais FERRIERES Ferrières-en-Gâtinais Exposition “Talents et Passions” FERRIERES Ferrieres-en-gatinais Catégorie d’évènement: Ferrières-en-Gâtinais

Exposition “Talents et Passions” FERRIERES, 13 novembre 2021, Ferrieres-en-gatinais. Exposition “Talents et Passions”

du samedi 13 novembre au dimanche 14 novembre à FERRIERES

Venez découvrir l’exposition “Talents et Passions” de la Maison des Loisirs et de la Culture de Ferrières regroupant diverses disciplines de la MLC telles la peinture, l’art du pastel, création d’abat-jour, rentissage de chaises … Samedi 13 et dimanche 14 novembre de 10 h à 18 h. Entrée libre. Présentation du passe sanitaire

Voir http://www.culture-ferrieres45.org

Exposition “Talents et Passions” FERRIERES Cour de l’Abbaye, Ferrieres-en-gatinais Ferrieres-en-gatinais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-13T09:00:00 2021-11-13T17:00:00;2021-11-14T09:00:00 2021-11-14T17:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Ferrières-en-Gâtinais Autres Lieu FERRIERES Adresse Cour de l'Abbaye, Ferrieres-en-gatinais Ville Ferrieres-en-gatinais lieuville FERRIERES Ferrieres-en-gatinais