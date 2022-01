Exposition « Talents des adhérent.e.s » Perros-Guirec Perros-Guirec Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Perros-Guirec

Exposition « Talents des adhérent.e.s » Perros-Guirec, 5 mars 2022, Perros-Guirec. Exposition « Talents des adhérent.e.s » Perros-Guirec

2022-03-05 – 2022-03-06

Perros-Guirec Côtes d’Armor Perros-Guirec L’association les Amis de la Côte de Granit Rose (ACGR) a le plaisir de présenter la 4ème édition de l’exposition « Talents des adhérent.e.s ».

Rendez-vous à la Maison des Traouïéro les samedi 5 et dimanche 6 mars 2022 de 10h à 18h. Contact :

Par téléphone au 07 77 89 10 12

dernière mise à jour : 2022-01-24 par Office de tourisme de Perros-Guirec

