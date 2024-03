Exposition Talents de femmes du club Soroptimist de Besançon place du Théâtre Besançon, samedi 23 mars 2024.

Le club Soroptimist international de Besançon organise son exposition annuelle Talents de femmes.

Le but de cette action est d’aider des femmes à développer leur potentiel, de valoriser et soutenir leurs démarches créatrices et entrepreneuriales.

Cette exposition contribue à faire connaître et reconnaître des oeuvres créées par des femmes artistes et artisanes, notamment des livres, des peintures, des décorations florales, des objets de décoration etc… 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 10:00:00

fin : 2024-03-24 19:00:00

place du Théâtre Salle Proudhon

Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

L’événement Exposition Talents de femmes du club Soroptimist de Besançon Besançon a été mis à jour le 2024-03-13 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON