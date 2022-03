Exposition “Talents de femmes” Besançon Besançon Catégories d’évènement: Besançon

Exposition "Talents de femmes" Besançon, 12 mars 2022

2022-03-12 10:00:00 – 2022-03-13 19:00:00
Kursaal Salle Proudhon
2 Place du Théâtre
Besançon

Le club Soroptimist international de Besançon organise, samedi et dimanche 12 et 13 mars, une exposition "Talents de femmes" à Besançon. Cette exposition-vente vise à mieux faire connaître et reconnaître les femmes de passion qui façonnent leurs œuvres à partir de matières aussi diverses que le tissu, le verre, le bois, la céramique, la pierre, le métal, le carton, le cuir, les pierres fines.

