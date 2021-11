Wattwiller Wattwiller Haut-Rhin, Wattwiller Exposition : talents contemporains Wattwiller Wattwiller Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Les lauréats de la 9e édition du concours d'art « Talents Contemporains » explorent à leur manière le concept du détournement dans l'histoire de l'art en s'appuyant sur des objets du quotidien : des tuyaux de salle de bain deviennent fontaine, une balance de marché au poisson une sculpture… La tradition du paysage, sujet développé depuis des siècles est présentée avec des photographies de piscines, des tapisseries de scène aquatique… Les artistes nous révèlent ainsi 7 points de vue sur la manière de vivre l'eau dans notre monde.

Exposition consacrée aux lauréats de la 9ème édition du concours "talents contemporains".

+33 3 89 82 10 10

