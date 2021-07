Ivoy-le-Pré Église Saint-Aignan Cher, Ivoy-le-Pré Exposition – Tableaux du canal du Berry et cartes postales du vieux Ivoy Église Saint-Aignan Ivoy-le-Pré Catégories d’évènement: Cher

Ivoy-le-Pré

Exposition – Tableaux du canal du Berry et cartes postales du vieux Ivoy Église Saint-Aignan, 19 septembre 2021-19 septembre 2021, Ivoy-le-Pré. Exposition – Tableaux du canal du Berry et cartes postales du vieux Ivoy

le dimanche 19 septembre à Église Saint-Aignan Entrée libre

Le canal du Berry en peinture grand format selon les quatre saisons par Donatien Senly, au milieu d’une collection de cartes postale du vieux village d’Ivoy-le-Pré. Église Saint-Aignan Rue Nicolas Leblanc 18380 Ivoy-le-Pré Ivoy-le-Pré Le Moulin de l’Etang Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:30:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d'évènement: Cher, Ivoy-le-Pré