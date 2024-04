Exposition tabac culture mémoires d’une culture locale oubliée Ancienne église Rimons, samedi 13 avril 2024.

La CauCas’Ri d’Albret organise une exposition sur la culture du tabac, un élément du patrimoine local dont on parle peu. Aux travers de peintures, témoignages de tabaculteurs, expositions d’outils et lectures, revivez cette partie de l’histoire de de l’Entre-deux-Mers. Trois artistes plasticiennes sont mises à l’honneur et exposent leurs œuvres Claire Scofield, Carine Blouet et Pauline Picon. Des ateliers créatifs sont aussi prévus pour les enfants de 4 à 14 ans les samedis et dimanches après-midi. Vernissage de l’exposition le 6 avril à 17 h 30. Entrée libre. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 10:30:00

fin : 2024-04-13 18:30:00

Ancienne église 72 Lieu-dit Le Bourg Nord

Rimons 33580 Gironde Nouvelle-Aquitaine caucasri@gmail.com

