Exposition : Système qui déjoue la rigueur de la géométrie – Du 23 janvier au 23 février Mairie Tournefeuille, mardi 23 janvier 2024.

Exposition : Système qui déjoue la rigueur de la géométrie – Du 23 janvier au 23 février Une exposition de peintures en forme de recherche sensorielle à la frontière de la géométrie et de l’art… 23 janvier – 23 février Mairie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-23T08:30:00+01:00 – 2024-01-23T17:30:00+01:00

Fin : 2024-02-23T08:30:00+01:00 – 2024-02-23T17:30:00+01:00

ARTNATHE – Exposition

A travers cette exposition, l’artiste fait la part belle à la géométrie, qu’elle interroge en marge de l’art. Ou plutôt elle interroge notre propre rapport à l’art et notre ressenti face à la rigueur des formes dont elle se joue pour les magnifier, les harmoniser et les rendre esthétiques. Autodidacte, Nathalie Levade a toujours pratiqué et perfectionné sa technique picturale au fil des années : huile sèche, fusain, encre de chine, pastel, acrylique. C’est dans cette dernière discipline qu’elle trouve le plus de fluidité.

Rencontre d’Artiste : dimanche 28 janvier de 10h à midi à l’Hôtel de ville. Entrée libre. Collation offerte. L’occasion d’un échange passionnant avec l’artiste autour de son travail.

Mairie Place de la Mairie, 31170 Tournefeuille Tournefeuille 31170 Haute-Garonne Occitanie

