Exposition Symbiose Espace culturel Robert de Lamanon Salon-de-Provence, jeudi 15 février 2024.

Exposition Symbiose Espace culturel Robert de Lamanon Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

Vernissage le vendredi 16 février à 18h30 Espace Culturel Robert de Lamanon

Du lundi au samedi 10h/12h 14h/18h

Cette exposition captivante incarné la rencontre artistique entre deux talents Nadège Satti, artiste peintre passionnée par les symboles, la géométrie sacrée et le spirituel, et Christophe D’Ippolito, photographe auteur, adepte d’une approche minimaliste où les éléments de notre environnement quotidien deviennent une source d’inspiration visuelle.



Chacun présente une production originale lors de cette exposition qui propose également les fruits d’une œuvre commune. Les photographies de Christophe d’Ippolito captent la matière brute , les sols, les textures. Tandis que la peinture de Nadège propose des couleurs vives , des formes fantaisistes et des fenêtres cosmiques. Cette collaboration évolue vers une symbiose de deux mondes en apparence éloignés. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-15 10:00:00

fin : 2024-03-02 18:00:00

Espace culturel Robert de Lamanon 120 Rue Lafayette

Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

L’événement Exposition Symbiose Salon-de-Provence a été mis à jour le 2024-02-05 par Office de Tourisme de Salon de Provence