Exposition Symbiose au musée Théodore Deck Guebwiller, 19 juin 2021-19 juin 2021, Guebwiller.

Exposition Symbiose au musée Théodore Deck 2021-06-19 14:00:00 – 2021-09-05 18:00:00

Guebwiller 68500

EUR L’exposition invite à une rencontre végétale autour des œuvres céramiques de Fabienne Auzolle et Rose-Marie Crespin. Sur un espace de 200m², les pièces des deux artistes se complètent et se répondent, pour entrer dans des univers en symbiose.

Pour l’occasion, les artistes se sont aussi imprégnées de l’histoire de Théodore Deck et des collections du musée pour réaliser des créations uniques et ainsi proposer un parcours original et inédit. Fleurs, lichens, herbes, mur végétal, arbres de vie, offrent aux visiteurs un dialogue artistique unique autour de la céramique contemporaine, durant tout l’été à Guebwiller.

+33 3 89 74 22 89

