Exposition – Sylvie Noiret Ault, 15 avril 2022, Ault.

Exposition – Sylvie Noiret Ault

2022-04-15 – 2022-05-03

Ault Somme Ault

Sylvie Noiret est native de la Picardie, attachée à sa région, elle a dessiné très jeune, en totale autodidacte.

Sa carrière professionnelle s’est tournée naturellement vers la beauté : plus particulièrement vers le maquillage artistique et l’esthétique.

Le dessin fût mis quelques années en sommeil, lorsqu’un changement de vie fait renaître sa passion, comme instinctivement.

Ses dessins sont réalisés aux crayons graphites et/ou crayons de couleurs et/ou crayon blanc. Elle utilise également le pastel et le fusain au doigt.

– Définition de mon art en 3 mots : Sensibilité -Précision – J’aime sublimer les sujets dans une vision réelle, raconter et immortaliser ce qui me passionne dans la réalité, ce que je ressens et aime.

Dessiner pour Sylvie Noiret, c’est vivre une expérience humaine avec des idées, des rêves, des sentiments.

Portrait chinois, si j’étais une fleur : Toutes, je dirais que je suis également passionnée par les fleurs, leur grâce, leur parfum, leur mystère…

Vernissage le 15 avril à 19h.

Sylvie Noiret est native de la Picardie, attachée à sa région, elle a dessiné très jeune, en totale autodidacte.

Sa carrière professionnelle s’est tournée naturellement vers la beauté : plus particulièrement vers le maquillage artistique et l’esthétique.

Le dessin fût mis quelques années en sommeil, lorsqu’un changement de vie fait renaître sa passion, comme instinctivement.

Ses dessins sont réalisés aux crayons graphites et/ou crayons de couleurs et/ou crayon blanc. Elle utilise également le pastel et le fusain au doigt.

– Définition de mon art en 3 mots : Sensibilité -Précision – J’aime sublimer les sujets dans une vision réelle, raconter et immortaliser ce qui me passionne dans la réalité, ce que je ressens et aime.

Dessiner pour Sylvie Noiret, c’est vivre une expérience humaine avec des idées, des rêves, des sentiments.

Portrait chinois, si j’étais une fleur : Toutes, je dirais que je suis également passionnée par les fleurs, leur grâce, leur parfum, leur mystère…

Vernissage le 15 avril à 19h.

+33 6 81 96 45 31 https://le-ptit-aulty.fr/

Sylvie Noiret est native de la Picardie, attachée à sa région, elle a dessiné très jeune, en totale autodidacte.

Sa carrière professionnelle s’est tournée naturellement vers la beauté : plus particulièrement vers le maquillage artistique et l’esthétique.

Le dessin fût mis quelques années en sommeil, lorsqu’un changement de vie fait renaître sa passion, comme instinctivement.

Ses dessins sont réalisés aux crayons graphites et/ou crayons de couleurs et/ou crayon blanc. Elle utilise également le pastel et le fusain au doigt.

– Définition de mon art en 3 mots : Sensibilité -Précision – J’aime sublimer les sujets dans une vision réelle, raconter et immortaliser ce qui me passionne dans la réalité, ce que je ressens et aime.

Dessiner pour Sylvie Noiret, c’est vivre une expérience humaine avec des idées, des rêves, des sentiments.

Portrait chinois, si j’étais une fleur : Toutes, je dirais que je suis également passionnée par les fleurs, leur grâce, leur parfum, leur mystère…

Vernissage le 15 avril à 19h.

©Le P’tit Aulty – 2022

Ault

dernière mise à jour : 2022-04-01 par