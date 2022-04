Exposition Sylvie Le Touze-Burzin La Forest-Landerneau, 28 mai 2022, La Forest-Landerneau.

Exposition Sylvie Le Touze-Burzin bourg, place de la mairie Salle Taliesin La Forest-Landerneau

2022-05-28 – 2022-05-29 bourg, place de la mairie Salle Taliesin

La Forest-Landerneau Finistère

Arrivée à la retraite en 2019, je découvre la technique du pastel sec en initiation à l’association ART et VIE le mardi APM au RELECQ-KERHUON cours dispensés par Sylviane LE QUEMENER.

Je choisis ce nouveau moyen d’expression ayant pratiqué l’acrylique et l’aquarelle à RENNES en autodidacte.

Merveilleuse technique que l’on découvre en sensation directe avec la craie…douceur de créer directement avec les doigts, magie de la texture veloutée et douce, juxtapositions des couleurs tendres et vives en bâtonnets. Le plus de cette technique, pas de temps de séchage l’œuvre peut-être retouchée sans difficultés.

Je crée mes 1er tableaux les mardis APM avec les judicieux conseils de Sylviane.

Ces créations attirent l’attention… de ce fait, Sylviane LE QUEMENER m’invite à exposer

au local ART ET VIE les 9 et 10 octobre 2019 avec Carmen Mihäla Toma pour la 1ère fois.

Puis vient le COVID, je persévère toute seule à la maison en prenant dans le magazine « PRATIQUE DES ARTS » des conseils, je suis aidée par Sylviane Le QUEMENER en lui transmettant mes pastels par mails. Celle-ci me coach à distance et me procure un sérieux soutient.

Puis, 2ème exposition pour la 38ème édition du salon d’automne de Guipavas à l’Alizé du 6 au 21 novembre 2021.

3ème exposition effectuée à la Forest-Landerneau pour l’association des ARTS FORESTOIS les 27 et 28 novembre 2021.

4ème exposition à la mairie de l’Europe à Brest du 1er au 28 avril 2022 partagée avec Carmen Mihäla Toma intitulée « JEUX DES COULEURS »

5ème exposition au Relecq-Kerhuon 22ème salon de printemps avec l’association ART & VIE du 29 avril au 08 mai 2022 à l’Astrolabe.

Je travaille, travaille encore et encore pour améliorer ma technique en testant de nouveaux papiers, de nouvelles craies et crayons, par ailleurs, je ne cesse de me documenter en lisant des livres et des revues spécialisées, « Pratique des Arts » où je me suis abonnée depuis mon 1er pastel, écouter les conseils en fréquentant des salons, en rencontrant d’autres artistes et créer… C’est devenu un réel « let-motif » comme une drogue…Dès que l’on voit un paysage, des fleurs, un visage…tout est transformé en futurs pastels.

adjointe-maire-benoit.marilyne@laforest.bzh +33 6 56 85 14 65

bourg, place de la mairie Salle Taliesin La Forest-Landerneau

