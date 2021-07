Pont-Saint-Esprit Musée d'art sacré du Gard Gard, Pont-Saint-Esprit Exposition Sylvie Deparis “Livres d’artistes à tirage limité” Musée d’art sacré du Gard Pont-Saint-Esprit Catégories d’évènement: Gard

Pont-Saint-Esprit

Exposition Sylvie Deparis “Livres d’artistes à tirage limité” Musée d’art sacré du Gard, 18 septembre 2021, Pont-Saint-Esprit. Exposition Sylvie Deparis “Livres d’artistes à tirage limité”

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Musée d’art sacré du Gard

Pour la 8e édition du cycle Livres d’artistes à tirage limité, la Direction départementale du livre et de la lecture s’associe à la Conservation départementale pour présenter au musée d’art sacré du Gard le travail de Sylvie Deparis. Nourrie par les philosophies d’Extrême-Orient, l’artiste séjourne régulièrement en Asie. Son cheminement est guidé par une recherche de transcription de l’unité du vivant, dans ses rythmes et ses permanentes transformations. Elle perçoit le livre d’artistes comme « une danse entre deux sensibilités, proches et différentes, qui se répondent et se mêlent dans l’espace du livre ». Dans ses œuvres épurées, lignes, flous, vides et pleins se déploient en relation à l’écriture poétique. Visite libre de l’exposition de Sylvie Deparis, aux œuvres inspirées des paysages luxuriants de l’Asie. Musée d’art sacré du Gard 2 rue Saint-Jacques, 30130 Pont-Saint-Esprit Pont-Saint-Esprit Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Gard, Pont-Saint-Esprit Autres Lieu Musée d'art sacré du Gard Adresse 2 rue Saint-Jacques, 30130 Pont-Saint-Esprit Ville Pont-Saint-Esprit lieuville Musée d'art sacré du Gard Pont-Saint-Esprit