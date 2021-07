Saint-Goazec Saint-Goazec Finistère, Saint Goazec Exposition Sylvie Bozoc Saint-Goazec Saint-Goazec Catégories d’évènement: Finistère

Saint Goazec

Exposition Sylvie Bozoc Saint-Goazec, 15 juillet 2021-15 juillet 2021, Saint-Goazec. Exposition Sylvie Bozoc 2021-07-15 14:00:00 – 2021-08-15 18:00:00

Saint-Goazec Finistère Saint-Goazec Le Château de Kervoazec accueille cet été, l’artiste Sylvie Bozoc pour son exposition : « Galerie de portraits », du 15 juillet au 15 août, tous les jours, de 14h à 18h. (Exposition de peintures et sculptures, Kervoazec Art Café). Contact au 02 98 26 86 91. +33 2 98 26 86 91 http://www.chateaukervoazec.com/ Le Château de Kervoazec accueille cet été, l’artiste Sylvie Bozoc pour son exposition : « Galerie de portraits », du 15 juillet au 15 août, tous les jours, de 14h à 18h. (Exposition de peintures et sculptures, Kervoazec Art Café). Contact au 02 98 26 86 91. dernière mise à jour : 2021-07-05 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Saint Goazec Étiquettes évènement : Autres Lieu Saint-Goazec Adresse Ville Saint-Goazec lieuville 48.15913#-3.78823