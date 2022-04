Exposition Sylvie BOYER Tisseuse de liens Uzel Uzel Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Uzel Côtes d’Armor Uzel SYLVIE BOYER, TISSEUSE DE LIENS » est une exposition qui présente un voyage singulier mettant en perspective une «exploration infinie» du tissage réalisée par l’artiste …

Au début de son parcours initiatique, il y a la légende familiale d’une aïeule «noire». Puis la rencontre d’un tisserand Dogon — lors d’une manifestation d’échanges culturels en Dordogne — agit tel un déclic artistique. L’artiste troque du matériel occidental de tissage contre un métier traditionnel soudanais …

L’exposition est un parcours de vie où les créations tissées de Sylvie BOYER sont le fruit de réflexions thématiques variées. Son dernier thème de travail lui est particulièrement cher car il dépasse dans son universalité tous les clivages : Les Migrations nous parlent d’ici et d’ailleurs au gré de déplacements ou de voyages souvent contraints, de découvertes, de déconvenues, de détresses et de bonheurs fugitifs.

