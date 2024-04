Exposition « Sweet Memories » – Mayumi Nakao – Sato Gallery Sato Gallery | Paris , . Paris, jeudi 21 mars 2024.

Du jeudi 21 mars 2024 au dimanche 21 avril 2024 :

.Public jeunes et adultes. gratuit

Sato Gallery est fière de présenter Mayumi Nakao pour sa première exposition solo en Europe, intitulée « Sweet Memories ».

Le charme des œuvres de Mayumi réside dans la narration chaleureuse qu’elles dégagent. La solitude qu’elle a ressentie lorsqu’elle a déménagé seule du Japon aux États-Unis s’est profondément transformée lorsqu’elle a vu les photos de famille de ses amis à New York, Brooklyn. Les sentiments d’amour et les liens familiaux et amicaux, transmis de génération en génération et d’individu à individu, transcendent les barrières de race, de culture et de pays ; ils constituent une affection commune partagée par l’humanité, au-delà du temps et de l’espace. À travers son art, elle exprime cette expérience sous la forme d’une « nostalgie partagée ».

Les nouvelles œuvres qu’elle a créées pour cette exposition comprennent des pièces représentant des familles d’amis afro-américains, ainsi que des œuvres la mettant en scène avec sa propre famille, pour la première fois dans son parcours artistique. Nous sommes impatients de découvrir les histoires qui émergent de ces nouvelles œuvres, offrant un aperçu des souvenirs personnels de l’artiste. Chacun gardera sûrement en mémoire une scène nostalgique de son enfance.

Exposition « Sweet Memories » de l’artiste japonaise Mayumi Nakao à Sato Gallery, 58 rue Charlot 75003 Paris, du 21 mars au 21 avril. L’exposition est gratuite mais uniquement sur réservation, voici le lien du site pour réserver un créneau : https://www.sato.art/book-my-visit-/

Sato Gallery | Paris , . 58 rue charlot 75003

Contact : https://satogalleryparis.youcanbook.me/

Mayumi Nakao Small lunch breack (2023) Peinture à l’huile sur bois 40,6 x 40.6cm