Thionville Moselle Thionville Le surréaliste contemporain cherche encore la surprise, le décalage. Il propose une vision fantasmée du monde afin de le sublimer, non pas pour en tirer le meilleur, mais pour aller ailleurs, pour rêver.

L'artiste se libère de ses frustrations limitantes et, au moyen d'éléments hétérogènes piochés dans la réalité et mis ensemble dans le même espace de pensée, il provoque le regardeur et ses certitudes. Cet univers onirique est une invitation au voyage dans un monde où tout devient possible. > Salle Noire : Davor Vrankic´ Ce´line Cle´ron Pierrick Sorin > Salle Blanche : Julie Lagier Ce´dric Jacquillard > Espace Weisbuch : Julien Pacaud Jean Cocteau > Bulle du Forum : Pierrick Sorin > Caverne : projection Le Printemps de Bernard, Mathieu Buchalski et Thierry Onillon

