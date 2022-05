Exposition surréaliste, 22 juillet 2022, .

Exposition surréaliste

2022-07-22 – 2022-08-20

EUR 0 Exposition – Exposition Surréaliste : Littérature et Peinture. Ce n’est pas la crainte de la folie qui nous forcera à laisser en berne le drapeau de l’imagination – André Breton, Manifeste du Surréalisme (1924). Le Village du Livre de Cuisery organise une exposition sur le Surréalisme pour remettre au goût du jour l’imagination, l’inconscient, le rêve afin de changer l’art, et changer l’homme. Le mouvement surréaliste a durablement marqué les esprits, le souvenir de ce mouvement n’a jamais disparu, que ce soit en littérature, en peinture, en décoration, ou de manière plus générale dans le goût de l’insolite ou de la provocation.

Exposition – Exposition Surréaliste : Littérature et Peinture. Ce n’est pas la crainte de la folie qui nous forcera à laisser en berne le drapeau de l’imagination – André Breton, Manifeste du Surréalisme (1924). Le Village du Livre de Cuisery organise une exposition sur le Surréalisme pour remettre au goût du jour l’imagination, l’inconscient, le rêve afin de changer l’art, et changer l’homme. Le mouvement surréaliste a durablement marqué les esprits, le souvenir de ce mouvement n’a jamais disparu, que ce soit en littérature, en peinture, en décoration, ou de manière plus générale dans le goût de l’insolite ou de la provocation.

dernière mise à jour : 2022-05-13 par