Surgy Domaine de Surgy Nièvre, Surgy Exposition / Surgy-La Forêt : la Source et l’Arbre Domaine de Surgy Surgy Catégories d’évènement: Nièvre

Surgy

Exposition / Surgy-La Forêt : la Source et l’Arbre Domaine de Surgy, 17 septembre 2021, Surgy. Exposition / Surgy-La Forêt : la Source et l’Arbre

du vendredi 17 septembre au dimanche 19 septembre à Domaine de Surgy

Entre fleuve, rivière et canal, les paysages du village de Surgy cachent aussi des eaux souterraines, essentielles pour l’alimentation en eau potable de ses habitant.e.s. Partez à la découverte du village et son lien avec l’eau grâce au parcours imaginé par Mathilde Meignan, paysagiste. Laissez-vous emporter dans le futur : et si cultures, couleurs et textiles pouvaient préserver l’eau ?… _Rencontre avec Mathilde Meignan le samedi 18 septembre de 11 h à 12 h pour une visite commentée de l’exposition._

Entrée libre

Decouvrez le village de Surgy et son lien avec l’eau Domaine de Surgy Surgy, rue du hérisson Surgy Nièvre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-17T09:00:00 2021-09-17T17:30:00;2021-09-18T09:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T09:00:00 2021-09-19T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Nièvre, Surgy Autres Lieu Domaine de Surgy Adresse Surgy, rue du hérisson Ville Surgy lieuville Domaine de Surgy Surgy