Exposition Surf Dream – Alexia Lepelletier Capbreton

Landes

Exposition Surf Dream – Alexia Lepelletier Maison de l'Oralité et du Patrimoine 54 Rue du Général de Gaulle Capbreton

2022-02-01 – 2022-03-13

Artiste-peintre et illustratrice, Alexia Lepelletier est aussi une surfeuse accomplie puisant son inspiration de ses voyages et dans les paysages qui l'entourent. L'océan rythme sa vie, elle ne s'en est jamais éloignée, cherchant continuellement à se lier à lui avec sa planche ou ses pinceaux. Elle nous invite à découvrir toutes les facettes de son talent, à nous imaginer vivre dans les espaces idylliques qu'elle invente, sortis tout droit d'un rêve tropical.

Maison de l'Oralité et du Patrimoine 54 Rue du Général de Gaulle Capbreton

