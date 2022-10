Exposition Surcycl-art Plabennec Plabennec Catégories d’évènement: Finistre

2022-10-25 – 2022-11-20

Finistre Plabennec Finistère Surcyclage : donner une seconde vie à un objet déchet en le détournant de son utilité première.

Artiste autodidacte depuis 1996, Erwan Lombart travaille tous types de matériaux sur son temps libre. En 2020, il décide de stopper sa carrière dans le commerce pour monter son entreprise et créer sculptures et tableaux à mi-temps tout en invitant les différents publics à adopter une démarche de développement durable.

L’éventail des matières travaillées étant très large, les techniques et résultats sont très différents. Il travaille aussi bien avec le plastique, polystyrène, carton, bois, métal, tissu et tout objet déposé à son atelier. L’idée part de l’objet. Sa forme, sa matière, son histoire déclenchent le projet dans son esprit.

Erwan Lombart vous invite à découvrir son univers de poète rêveur et à développer votre imaginaire au contact

contact@lechampdefoire.net +33 2 98 30 78 95

