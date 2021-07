Plaisir Parc de l'Hôtel de ville Plaisir, Yvelines Exposition – Sur quel pied danser ? Parc de l’Hôtel de ville Plaisir Catégories d’évènement: Plaisir

Yvelines

Exposition – Sur quel pied danser ? Parc de l’Hôtel de ville, 18 septembre 2021, Plaisir. Exposition – Sur quel pied danser ?

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Parc de l’Hôtel de ville

Autour de cette question à prendre au sens propre comme au figuré « Sur quel pied danser ? » Comment les danseurs utilisent-ils leur corps comme appui? Comment créent-ils cet équilibre, l’espace d’un instant ? Parce que l’imagination peut être florissante en regardant ces photographies, Benoîte Fanton a demandé à l’artiste plasticienne Marie-Christine Gayffier d’écrire des textes courts en fonction de ce que lui inspiraient les images. Cela donne une nouvelle lecture aux photographies, une nouvelle vision poétique. Photographier, c’est anticiper un mouvement et aussi être pleinement dans l’instant présent pour fixer le mouvement, le moment juste. Etre dans l’ici et maintenant, à chaque instant, intensément. Par ces photographies, Benoîte Fanton rend compte de l’instant de perfection dans lequel les danseurs ont été, à un instant donné. Elle saisit ce que l’oeil du spectateur n’a même, parfois, pas eu le temps de voir. Benoîte Fanton, photographe spécialisée dans le spectacle vivant depuis le début des années 2000, propose un panorama de la danse contemporaine, danse classique, danse hip-hop Parc de l’Hôtel de ville Rue de la République 78370 Plaisir Plaisir Le Clos Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T08:00:00 2021-09-18T23:59:00;2021-09-19T00:00:00 2021-09-19T23:59:00

Détails Catégories d’évènement: Plaisir, Yvelines Autres Lieu Parc de l'Hôtel de ville Adresse Rue de la République 78370 Plaisir Ville Plaisir lieuville Parc de l'Hôtel de ville Plaisir