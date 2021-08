Liverdun Château Corbin Liverdun, Meurthe-et-Moselle Exposition sur Liverdun sur fonds de cartes postales Château Corbin Liverdun Catégories d’évènement: Liverdun

du vendredi 17 septembre au dimanche 19 septembre à Château Corbin

### Exposition d’anciennes cartes postales et d’écrits d’autrefois sur Liverdun. Des anciennes cartes postales de Liverdun agrandies seront exposées sur la vitrine de la médiathèque Corbin à Liverdun. Des écrits d’autrefois pourront ainsi être lus par tous les passants. Cette exposition est accessible tous les jours.

Gratuit. Accès libre, en extérieur. Masque obligatoire dans la ville.

