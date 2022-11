Exposition sur l’historique du cap de point clos Muel Muel Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Muel

Exposition sur l'historique du cap de point clos Muel, 29 novembre 2022, Muel.

7 Rue de Trékoët Muel Ille-et-Vilaine

2022-11-29 14:00:00 – 2022-12-04 17:00:00

Ille-et-Vilaine Muel Elle présentera une douzaine de panneaux informatifs avec de nombreuses photos d’archives, depuis la création du camp en 1921. Un bénévole de l’association sera présent pour apporter les explications nécessaires durant toute la durée de l’évènement.

Un espace informatique sera également proposé , où les visiteurs pourront à l’aide d’un casque évoluer virtuellement dans des espaces du camp reconstitués . +33 2 99 07 52 35 Muel

