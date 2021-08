Sèvremoine Sèvremoine Maine-et-Loire, Sèvremoine EXPOSITION SUR L’HISTOIRE ET LE CHEMIN DE FER DE TORFOU Sèvremoine Sèvremoine Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

EXPOSITION SUR L’HISTOIRE ET LE CHEMIN DE FER DE TORFOU Sèvremoine, 18 septembre 2021, Sèvremoine. EXPOSITION SUR L’HISTOIRE ET LE CHEMIN DE FER DE TORFOU 2021-09-18 – 2021-09-18 Salle du théatre 9 Rue Saint-Sauveur

Sèvremoine Maine-et-Loire Sèvremoine Découverte de l’histoire et du chemin de fer de Torfou à travers une exposition et un quiz. Rendez-vous à la salle de théatre de Torfou pour une exposition à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine connaissancedetorfou@gmail.com Découverte de l’histoire et du chemin de fer de Torfou à travers une exposition et un quiz. dernière mise à jour : 2021-07-29 par

Lieu Sèvremoine Adresse Salle du théatre 9 Rue Saint-Sauveur Ville Sèvremoine lieuville 47.08888#-1.13383