Nantes Temple Protestant Nantes Loire-Atlantique, Nantes Exposition sur « l’histoire du protestantisme en France et en Loire Atlantique » Temple Protestant Nantes Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Exposition sur « l’histoire du protestantisme en France et en Loire Atlantique » Temple Protestant Nantes, 19 septembre 2021, Nantes. Exposition sur « l’histoire du protestantisme en France et en Loire Atlantique »

Temple Protestant Nantes, le dimanche 19 septembre à 16:00 Sur inscription contact@nantes-evenements-protestants.fr. Pass sanitaire obligatoire sauf moins de 18 ans.

Exposition sur « l’histoire du protestantisme en France et en Loire Atlantique » Temple Protestant Nantes 15 bis place Edouard Normand Nantes Nantes Hauts-Pavés – Saint-Félix Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T16:00:00 2021-09-19T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Temple Protestant Nantes Adresse 15 bis place Edouard Normand Nantes Ville Nantes lieuville Temple Protestant Nantes Nantes