du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Fort de Metz-Queuleu

[[https://www.fort-queuleu.com/journees-europeennes-patrimoine-2021/](https://www.fort-queuleu.com/journees-europeennes-patrimoine-2021/)](https://www.fort-queuleu.com/journees-europeennes-patrimoine-2021/)

Gratuit (dons bienvenus). Entrée libre. Bâtiment d’accueil et tentes extérieures à l’entrée du fort.

Venez visiter cette exposition en partenariat avec le Musée de la résistance et de la déportation de Thionville et découvrez des objets et documents historiques originaux. Fort de Metz-Queuleu Allée Jean Burger, 57070 Metz Metz Moselle

