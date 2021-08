Tronville-en-Barrois Mairie de Tronville-en-Barrois Meuse, TRONVILLE EN BARROIS Exposition sur l’histoire de la commune et de la gare de Nançois-Tronville Mairie de Tronville-en-Barrois Tronville-en-Barrois Catégories d’évènement: Meuse

Mairie de Tronville-en-Barrois, le dimanche 19 septembre à 09:30

### La mairie vous ouvre ses portes pour vous faire découvrir l’exposition présentant la commune. Photographies anciennes et vidéos vous retracerons son histoire. Photographies anciennes, cartes postales et vidéos y seront exposées. La gare de Nançois-Tronville sera aussi mise à l’honneur. Avec la contribution exceptionnelle de la société Alstom, implantée sur le territoire de la commune, vous serez également invité à découvrir leur site et leur secteur d’activité à travers une série de documentations et de vidéos.

Gratuit. Entrée libre. Accès handicapé pour les salles de l’exposition uniquement.

La mairie vous ouvre ses portes pour vous faire découvrir l’exposition présentant la commune. Photographies anciennes et vidéos vous feront retracer son histoire. Mairie de Tronville-en-Barrois 7 rue Salvador Allende, 55310 Tronville-en-Barrois Tronville-en-Barrois Meuse

