Le Puy-en-Velay Haute-Loire Le Puy-en-Velay À l’occasion du centenaire de la Société des membres de la Légion d’honneur, le Comité départemental a imaginé une exposition sur les récipiendaires de Haute-Loire. http://www.lh43a.wordpress.com/ Hôtel du Département – galerie JC Simon 1 place Monseigneur de Galard Le Puy-en-Velay

