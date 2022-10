Exposition – Sur les textiles d’art et d’artisanat de l’Inde Pontarlier Pontarlier Catégories d’évènement: Doubs

Doubs EUR 0 0 Proposé par l’association Le Lotus Vert.

À nouveau l’art Indien ornera les murs de la chapelle: le tissage de châles de soie et de laine ou de textile d’ameublement l’impression au tampon ou au cadre sous forme de nappes ou de couvertures boutis, sculpture sur bois de noyer, le papier maché peint etc. jerome.maitre@orange.fr Pontarlier

