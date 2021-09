Clermont-Ferrand Clermont-Ferrand Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme Exposition sur les résidences d’architectes du Réseau des Maisons de l’Architecture – Biennale – Tous pour l’architecture ! Clermont-Ferrand Clermont-Ferrand Catégories d’évènement: Clermont-Ferrand

Puy-de-Dôme

Exposition sur les résidences d’architectes du Réseau des Maisons de l’Architecture – Biennale – Tous pour l’architecture ! Clermont-Ferrand, 5 novembre 2021, Clermont-Ferrand. Exposition sur les résidences d’architectes du Réseau des Maisons de l’Architecture – Biennale – Tous pour l’architecture ! 2021-11-05 09:00:00 09:00:00 – 2021-11-07 17:00:00 17:00:00 La Comédie de Clermont-Ferrand scène nationale 69 Boulevard François-Mitterrand

Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme Depuis 2018, les résidences organisées par le Réseau des Maisons de l’Architecture invitent des architectes, accompagnés d’autres profils à passer plusieurs semaines dans un territoire précis afin d’en comprendre les enjeux et de proposer un projet. dernière mise à jour : 2021-09-16 par

Détails Catégories d’évènement: Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme Autres Lieu Clermont-Ferrand Adresse La Comédie de Clermont-Ferrand scène nationale 69 Boulevard François-Mitterrand Ville Clermont-Ferrand