Bach Lot Présentation d’un pass sanitaire européen pour toutes les personnes de 18 ans et plus. Port du masque obligatoire.

Désinfection des mains obligatoire à l’entrée, à l’aide d’une solution hydroalcoolique mise à disposition. Depuis la découverte, au IXème siècle, du tombeau de saint Jacques en Galice, au finis terrae du continent européen, le pèlerinage vers Compostelle est réputé lʼun des trois plus importants de la Chrétienté. Il connaît de nos jours un regain de vie sans précédent et il attire chaque année des milliers de cheminants, marcheurs et pèlerins, aux motivations variées. Chemin faisant, le sentier sʼouvre comme un balcon sur lʼhistoire spirituelle de lʼOccitanie révélée au travers d’abbayes, de chapelles, d’objets, de manuscrits ou dʼun cortège de saints languedociens. Hauts lieux ou modestes objets composent un portrait de cette terre de

croyances, de passage et d'échanges avec l'Espagne. Cette exposition présente la dévotion à Saint Jacques et son pèlerinage dans le contexte de lʼespace de la région Occitanie, à la lumière dʼune sélection de traces patrimoniales qui nous sont parvenues et dont la valeur a justifié l'inscription sur la Liste du patrimoine mondial des « Chemins de Saint Jacques-de-Compostelle en France ».

