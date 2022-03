Exposition “Sur les pas de Jeanne de France” Lignières Lignières Catégories d’évènement: Cher

Lignières Cher Un pan de l’histoire de Lignières à travers Jeanne de France sans omettre sa vie en tant que fiancée et épouse de roi ainsi que sa création de l’ordre monastique de l’Annonciade à Bourges, après avoir été duchesse du Berry. Mémoire et Patrimoine Ligniérois monte cette exposition sur l’une des filles de Louis XI, Jeanne, qui vécut à Lignières de ses 5 ans à ses 20 ans environ. Elle retrace toute sa vie de fille de roi, d’épouse de roi (si courte soit-elle) avant de finir en tant que soeur de Dieu. chapeyron.guy@orange.fr Un pan de l’histoire de Lignières à travers Jeanne de France sans omettre sa vie en tant que fiancée et épouse de roi ainsi que sa création de l’ordre monastique de l’Annonciade à Bourges, après avoir été duchesse du Berry. Office de Tourisme de Lignières

