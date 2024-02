Exposition sur les oiseaux Bibliothèque Creysse, jeudi 11 janvier 2024.

EXPOSITION « les oiseaux » Documents, planches interactives, suspensions, tablettes numériques, jeux, appeaux…

« Avec cette exposition mêlant panneaux, réalité augmentée et supports pédagogiques, devenez un ornithologue en herbe et découvrez les multiples relations qu’entretiennent hommes et oiseaux depuis des générations littérature, musique, environnement ! Nous avons sélectionné vingt oiseaux communs en Europe, remarquables par leur chant et leur comportement. Autrement dit, après avoir fait leur connaissance dans notre exposition, il vous sera plus facile de les reconnaître dans la nature ! »

Kinexpo / Une exposition créée et diffusée en partenariat avec Birdie Memory .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-11

fin : 2024-02-29

Bibliothèque 56 Grand Rue

Creysse 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine bibliotheque.creysse@la-cab.fr

