Exposition sur les « Malgré Eux, dans l’armée allemande »

### L’exposition, organisée à l’accueil du fort, présente l’histoire des hommes et des femmes incorporés de force dans l’armée allemande de 1942 à 1945. Cette incorporation fut la conséquence des premières difficultés militaires de l’armée allemande, à la fois sur le front soviétique et à l’Ouest, avec la résistance britannique. L’incorporation est aussi la conséquence institutionnelle de l’annexion illégale de la Moselle au IIIe Reich, opérée en 1940, et qui inclut ce territoire français à la circonscription allemande de la Westmark (« marche de l’Ouest »). Ainsi, beaucoup ont été incorporés malgré eux pour servir dans la Wehrmacht, et sont devenus, malgré eux, des prisonniers de guerre dans les camps soviétiques, ou sont morts, malgré eux, sur les champs de bataille en Ukraine, en Italie ou en Norvège. Beaucoup sont devenus des réfractaires refusant d’obéir aux autorités nazies et ont dû subir, ainsi que leur famille, la violence de la répression de l’envahisseur. Pourtant, dans l’immédiat après-guerre, ces Malgré Eux sont condamnés au silence, puisque leur destin n’est pas conforme à cette mémoire de l’héroïsme construite pour retrouver l’unité nationale. De plus, cette page d’histoire mal connue a été beaucoup plus documentée par les historiens et chercheurs alsaciens que par ceux de la Moselle. La mémoire des Malgré Eux (ou Malgré Nous) ne s’est imposée que tardivement. Aujourd’hui, le travail historique les réhabilite dans notre histoire nationale. Cette exposition montre l’embrigadement, l’incorporation forcée, la résistance, la captivité, la mort, en s’appuyant sur des documents originaux et des textes d’historiens, et met ainsi en valeur tous ces destins individuels et douloureux qui ont fait l’histoire de la Moselle et de la France.

