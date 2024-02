Exposition sur les insectes Centre multiculturel Miramont-de-Guyenne, vendredi 8 mars 2024.

Exposition sur les insectes Centre multiculturel Miramont-de-Guyenne Lot-et-Garonne

Venez découvrir l’exposition sur les insectes par la Médiathèque Départementale qui sera accompagnée d’un choix de livres. Cette exposition vous permet de découvrir, reconnaître et comprendre l’extraordinaire diversité des insectes. Des explications à la fois simples et détaillées sur l’alimentation, la reproduction et les différentes espèces rencontrées dans nos jardins. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-08

fin : 2024-03-25

Centre multiculturel 14 rue Martignac

Miramont-de-Guyenne 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

