Petite-Rosselle Moselle EXPOSITION SUR LES INDIENS D'AMERIQUE DU NORD

Petite-Rosselle

EXPOSITION SUR LES INDIENS D'AMERIQUE DU NORD 2021-09-16 14:30:00 14:30:00 – 2021-09-16

Petite-Rosselle Moselle

Petite-Rosselle Moselle Petite-Rosselle organisé au sein du Musée les Mineurs du Parc Explor Wendel, venez découvrir cette exposition inédite à partir de 14h30 sur les Indiens d’Amérique du Nord, suivis par une conférence présenté par Mr Engler.

Ancien bâtonnier et avocat d’honoraire, c’est aujourd’hui sous un tout autre registre que Mr Engler vous présentera au travers de cette conférence à 17h30, son rapport privilégié avec plusieurs tribus Indienne des USA ou encore du Canada. L’accès est gratuit mais la réservation est fortement conseillé et le pass sanitaire sera demandé pour accéder au site. contact@musee-les-mineurs.fr +33 3 87 87 08 54 http://www.parc-explor.com/ dernière mise à jour : 2021-09-06 par

Catégories d'évènement: Moselle, Petite-Rosselle