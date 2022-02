Exposition « Sur les galets, activités du rivage » Fécamp, 4 juin 2022, Fécamp.

Exposition « Sur les galets, activités du rivage » Les Pêcheries, musée de Fécamp 3 quai Capitaine Jean Recher Fécamp

2022-06-04 – 2022-11-07 Les Pêcheries, musée de Fécamp 3 quai Capitaine Jean Recher

Fécamp Seine-Maritime

Le perré de galets, caractéristique du pays de Caux, a longtemps été le théâtre de nombreuses activités exercées par les populations du littoral, qui ont été saisies par les artistes qui séjournaient sur la côte comme autant de motifs pittoresques traités dans des scènes de genre ou de paysage.

C’est sur l’estran que les filets sont ramendés, les voiles séchées, le linge lavé, et qu’on y croise les figures familières des pêcheurs de rocaille ou des ramasseurs de galets tandis que le touriste et l’estivant deviennent des figures de plus en plus omniprésentes à mesure que le temps passe.

D’Étretat à Fécamp, du milieu du XIXe siècle à nos jours, cette exposition explorera l’histoire de ces labeurs comme de ces loisirs grâce à un parcours de découverte où figureront des œuvres du musée remises en lumière, des objets ethnographiques jusque-là conservés en réserve ainsi que des prêts d’autres collections publiques (Caen, Dijon, Besançon…).

Du Dimanche 4 Juin au Lundi 7 Novembre

Les Pêcheries, Musée de Fécamp : 3, quai Capitaine Jean Recher 76400 FÉCAMP

Plus d’informations 02 35 28 31 99

musee@ville-fecamp.fr +33 2 35 28 31 99

