Exposition sur les cinq sens Jardin botanique de Sedan Sedan, samedi 1 juin 2024.

Exposition sur les cinq sens En permanence, nous analysons de manière plus ou moins consciente les informations dont nous disposons grâce à nos yeux, nos oreilles, notre langue, notre nez et notre peau. Samedi 1 juin, 10h00 Jardin botanique de Sedan Entrée libre, gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T10:00:00+02:00 – 2024-06-01T18:00:00+02:00

Fin : 2024-06-01T10:00:00+02:00 – 2024-06-01T18:00:00+02:00

En permanence, nous analysons de manière plus ou moins consciente les informations dont nous disposons grâce à nos yeux, nos oreilles, notre langue, notre nez et notre peau.

L’exposition présente les différents sens chez l’Homme et chez certains animaux.

Jardin botanique de Sedan Avenue de Verdun 08200 Sedan Sedan 08200 Ardennes Grand Est En 1875, un plan d’urbanisme est élaboré par l’architecte Édouard Depaquit, qui prévoit l’aménagement des espaces libérés par la destruction des fortifications. C’est dans ce cadre que le jardin botanique est créé dès 1891, sous la conduite de René Richer, paysagiste sedanais. Il recèle d’intéressantes constructions en rocaillage et de nombreuses essences rares parmi lesquelles un cyprès chauve, un pavier, un érable de Montpellier, un tilleul lacinié et de remarquables magnoliers de Soulange-Bodin.

DR