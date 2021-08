Agde Agde Agde, Hérault EXPOSITION – SUR LES CHEMINS DE VIE DES TSIGANES Agde Agde Catégories d’évènement: Agde

Agde Hérault Agde Exposition des photographies: Jeannette Gregori. La poésie tsigane : Luis Ruiz Slam Kalo, Joseph Stimbach, Nouka Maximoff, Marie Alice Gargaud. Par son travail photographique, Jeannette Grégori dépeint, au travers de scènes de vie, la dignité d’une communauté de familles de Manouches et défend leur humanité face aux préjugés.

