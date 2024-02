EXPOSITION SUR LES ANIMAUX TOTÉMIQUES ET ANIMATIONS AUTOUR DE LA CULTURE OCCITANE Saint-Martin-de-Londres, vendredi 8 mars 2024.

Exposition sur les animaux totémiques (occitans) les 9 et 10 mars. Animations tout public autour de la culture occitane, du 8 au 10 mars.

Programme des Animations Rencontres Occitanes Salle des Rencontres :

. Apéritif musical avec la chorale occitane LO COCUT

Vend. 8 mars : 19h-20h30.

Entrée 5€/adulte (donnant droit à une boisson), gratuit pour les enfants.

Exposition : Animaux totémiques : un bestiari legendari (d’après les œuvres de Jane Appleton) Conçue par le CIRDÒC – Institut occitan de cultura et le CREDD de Vailhan ;

(Entrée gratuite) Ouvert au tout-public les sam. 9 et dim. 10 mars (10h-12h et 15h-18h)

Les animaux dits totémiques sont des figures tutélaires d’une ville,d’un village, d’une communauté qui, prenant vie sous la forme déstructurés animées par les habitants, accompagnent tous les temps forts de leur vie : fêtes, carnaval, célébrations… Une pratique séculaire notamment très vivante dans l’Hérault. C’est par l’imaginaire que cette exposition a choisi de vous faire rencontrer une vingtaine de ces animaux totémiques : sur des textes d’Adèle Guillon, l’artiste Jane

Appeleton a mis en images la légende qui les lie aux lieux qu’ils habitent.

. Ateliers de chants de carnaval en occitan (entrée gratuite)

Sam. 9 mars de 16h30 à 17h30 ouvert au tout-public

. Conférence totémique des Amis de la BARAGOGNE (entrée gratuite)

Dim. 10 mars à 16h30 suivie d’un goûter

. Rencontre avec un auteur : Sèrgi CARLES (entrée gratuite)

Dim. 10 mars à 18h

Istòria d’un sauvatjòt : – Je suis cet enfant Un enfant découvre le monde, pas à pas : la maison familiale, les voisins, le monde de l’école, les joies et les peines, les premiers drames, la vie quotidienne, vécue entre deux langues, l’occitan (sous le nom de patois) et le français.

Pour jeunes et adultes, un récit autobiographique conté à hauteur d’enfant.(Bilingue.)

. Apéritif de clôture .

Début : 2024-03-08 18:30:00

fin : 2024-03-10 21:30:00

Saint-Martin-de-Londres 34380 Hérault Occitanie

