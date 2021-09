Dœuil-sur-le-Mignon Eglise Notre-Dame de l'Assomption Charente-Maritime, Dœuil-sur-le-Mignon Exposition sur l’église de Dœuil-sur-le-Mignon Eglise Notre-Dame de l’Assomption Dœuil-sur-le-Mignon Catégories d’évènement: Charente-Maritime

### Découvrez l’exposition « Clin Doeuil » : « A la découverte de l’église Notre-Dame-de-l’Assomption ». Le Foyer Rural de Doeuil sur le Mignon est heureux de vous proposer la 5e édition de son exposition « _Clin Doeuil »_ sur le thème : « A la découverte de l’ église Notre-Dame-de-l’Assomption ». Découvrez librement le parcours d’exposition et l’église, son histoire, ses vitraux, ses cloches… N’hésitez pas ensuite à découvrir notre petit village entre vielles pierres et ruisseau !

Gratuit. Entrée libre.

