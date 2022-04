Exposition sur l’Ecocitoyenneté Pauillac Pauillac Catégories d’évènement: Gironde

Pauillac

Exposition sur l’Ecocitoyenneté Pauillac, 17 mai 2022, Pauillac. Exposition sur l’Ecocitoyenneté Pauillac

2022-05-17 – 2022-06-10

Pauillac Gironde EUR 0 Venez découvrir ce que signifie être écocitoyen. Cette exposition incite chacun de nous à agir individuellement ou collectivement, donne des exemples d’actions faciles à mettre en oeuvre et efficaces pour protéger notre planète au quotidien.

Cette exposition est visible aux heures et jours d’ouvertures de la médiathèque.

Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Cette exposition vous est proposée dans le cadre de Vert Médoc. © Médiathèque de Pauillac

