Exposition sur l’eau Bibliothèque municipale Mouzay Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Mouzay

Exposition sur l’eau Bibliothèque municipale, 4 juin 2022, Mouzay. Exposition sur l’eau

Bibliothèque municipale, le samedi 4 juin à 09:00 Entrée libre

Ressource indispensable à la vie et enjeu majeur pour la planète, l’exposition présente l’eau, sous ses divers aspects et son utilisation dans la vie quotidienne. Bibliothèque municipale 10, place de la Mairie 37600 Mouzay Mouzay Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T09:00:00 2022-06-04T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Indre-et-Loire, Mouzay Autres Lieu Bibliothèque municipale Adresse 10, place de la Mairie 37600 Mouzay Ville Mouzay lieuville Bibliothèque municipale Mouzay Departement Indre-et-Loire

Bibliothèque municipale Mouzay Indre-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mouzay/

Exposition sur l’eau Bibliothèque municipale 2022-06-04 was last modified: by Exposition sur l’eau Bibliothèque municipale Bibliothèque municipale 4 juin 2022 Bibliothèque municipale Mouzay Mouzay

Mouzay Indre-et-Loire