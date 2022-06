Exposition sur l’eau

2022-07-02 – 2022-08-31 Une exposition photo « Soyons SAGE, prenons soin de l'eau » est présentée à la base de loisirs. Conçue par le syndicat mixte du SAGE Ouest-Cornouaille, cette exposition sensibilise le public aux enjeux de l'eau et de la préservation des milieux aquatiques. A travers dix témoignages d'acteurs du territoire, l'exposition propose de découvrir différents regards sur l'eau. mahalon.commune@wanadoo.fr +33 2 98 74 52 76

