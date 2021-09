Thouars Salle Rémi Veillon - Ancien Économat Deux-Sèvres, Thouars Exposition sur le thème du patrimoine ferroviaire Salle Rémi Veillon – Ancien Économat Thouars Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

### Venez découvrir l’histoire du chemin de fer à Thouars à l’ancien économat du quartier de la gare. Venez découvrir une exposition sur l’histoire du chemin de fer et sur le thème du patrimoine ferroviaire par des artistes amateurs du thouarsais. Vous pourrez également assister à une démonstration et à une exposition de vitraux. A la clé, la découverte de jeux avec la ludothèque sur le thème du train et du voyage.

Gratuit. Entrée libre. Pass sanitaire obligatoire. Port du masque obligatoire.

2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T18:30:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T18:30:00

