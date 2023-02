Exposition sur le thème des frontières Eymet Catégories d’Évènement: Dordogne

Exposition sur le thème des frontières, 31 mars 2023, Eymet

2023-03-31 11:00:00 – 2023-04-02 16:00:00

Dordogne EUR Dans le cadre du printemps des poètes, l’espace culturel vous invite à une exposition sur le thème des frontières, celle-ci vous présentera des créations faites par des enfants du pays d’Eymet. Dans le cadre du printemps des poètes, l’espace culturel vous invite à une exposition sur le thème des frontières, celle-ci vous présentera des créations faites par des enfants du pays d’Eymet. +33 5 53 22 22 19 Pixabay

