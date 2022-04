Exposition sur le thème de l’eau Ostheim Ostheim Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Ostheim

Exposition sur le thème de l’eau Ostheim, 5 juin 2022, Ostheim. Exposition sur le thème de l’eau Ostheim

2022-06-05 10:00:00 – 2022-06-06 18:00:00

Découvrez cette magnifique exposition photo dont le thème est une ressource vitale pour tous : l'eau. Une cinquantaine de photographies seront exposées grâce aux 8 photographe qui ont contribué à construire cet évènement.

